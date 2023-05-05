فيديو.. مُشاجرة عنيفة بين ممثلي وفدي #روسيا و #أوكرانيا في قمة #البحر_الأسود بتركيا #عاجل   

اندلعت مشاجرة عنيفة بين الممثل الروسي والممثل الأوكراني في القمة البرلمانية الثلاثين للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.

وأكدت مصادر لوكالة "تاس"، أنه هاجم عضو الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (بابسيك) في أنقرة، سكرتير الوفد الروسي فاليري ستافيتسكي.

وذكرت السفارة الروسية أنها تقدم المساعدة للمجني عليه، مضيفة "نحن في الفندق، ونتخذ الإجراءات اللازمة، وصل القنصل والطبيب، ونحن نقدم المساعدة اللازمة".

وقامت أولغا تيموفيفا، القائم بأعمال رئيس الوفد الروسي الدائم إلى بابسيك، المشاركة في اجتماع بابسيك بأنقرة، بتصوير بداية الحادث في أروقة الفندق.

على جانب آخر، حاول أعضاء الوفد الأوكراني تعطيل خطاب الوفد الروسي في اجتماع بابسيك، وتدخل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، لاحتواء خلاف ومشاحنات شفوية بين وفدي أوكرانيا وروسيا المشاركين بالقمة.

وانطلقت في العاصمة التركية أنقرة، أمس الخميس، أعمال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود تحت شعار "جغرافيا واحدة، رؤية ومستقبل واحد".