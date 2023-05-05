مستشار #الأمن_القومي_الأمريكي يُعلن زيارة #المملكة نهاية هذا الأسبوع

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي "جايك سوليفان" عن أنه سوف يزور المملكة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع القادة ، فضلا عن مسؤولين هنود وإماراتيين.

وقال في كلمة أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت فور ذا نير ميدل إيست" وهو مركز أبحاث للشرق الأدنى في واشنطن، إنه "في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتهم".

وأضاف ساليفان "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".

وأشار إلى أن الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات في نهاية الأسبوع.

وتطرق سوليفان، كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية، إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.