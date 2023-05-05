بعد اتهامها بالهجوم على “#الكرملين”.. #روسيا: العلاقات مع #الولايات_المتحدة تقترب من المواجهة المسلحة #عاجل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية.

وقال ريابكوف، اليوم الجمعة،: "نعمل من أجل الإبقاء على العلاقات مع الولايات المتحدة تجنبا لسقوطها في هاوية النزاع المسلح المفتوح، حيث بتنا نقف على شفا الهاوية".

وأضاف: "نحن بالمعنى الحرفي مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل ضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن البلاد وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية".

واختتم قائلا: "القنوات موجودة وتجري من خلالها الاتصالات، بما في ذلك حسب الضرورة على الصعيد السياسي".

واتّهمت موسكو أمس الخميس واشنطن بإصدار أمر لكييف بشنّ الهجوم المفترض الذي استهدف بطائرتين مسيّرتين الكرملين الأربعاء وأحبطته دفاعاتها الجوية، ما استتبع ردّا أمريكيا اتهم الجانب الروسي "بالكذب" بشأن الاعتداء الذي سبق لأوكرانيا أن نفت ضلوعها فيه أيضا.