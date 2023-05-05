3 أيام من الاحتفالات.. غدا بداية مراسم تتويج “#تشارلز” ملكا لبريطانيا  

ستشهد المملكة المتحدة ثلاثة أيام من الاحتفالات بتتويج تشارلز الثالث، ويتجذّر الاحتفال الديني في التقاليد الملكية، غير أنّ الملك أراد تحديثه.

وسيبدأ هذا الحدث التاريخي بـ"موكب الملك" الذي سيتوجّه إلى ويستمنستر من قصر باكنغهام، في عربة ستسير حوالى كيلومترين، بعد مراسم دينية ستقام غداً السبت.

ومن المقرّر أن يبدأ الاحتفال عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش ويستمرّ حوالي ساعة تحت إشراف كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الانغليكانية.

ومن المفترض أن يعكس الاحتفال، الذي ستتخلّله موسيقى كلاسيكية ومؤلّفات موسيقية أكثر حداثة، "دور الملك اليوم والتطلّع إلى المستقبل، مع التجذّر في التقاليد والعظمة التاريخية"، وفقاً للقصر.

ورغم أنّ تشارلز الثالث 74 عاماً أراد احتفالاً أبسط وأقصر من الاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية، أمام جمهور من الضيوف يقتصر على ألفي شخص (قادة أجانب، ملوك، مسؤولون منتخبون، مجتمع مدني)، إلّا أنّ بعض الخطوات تبقى غير قابلة للتغيير.