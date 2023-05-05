الأحد.. بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح بـ #الرياض

أكملت الهيئة العامة للعقار، والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، استعداداتهما للبدء في أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح بمدينة الرياض، اعتبارًا من الأحد

المقبل 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو 2023م.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج: إنه تم خلال الفترة الماضية العمل على إنهاء كافة الاستعدادات لبدء العمل في أول المناطق المستفيدة من "السجل العقاري".

وأشار إلى أن المسجِلين المعتمدين سيباشرون أعمالهم الميدانية داخل حي الفلاح ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل العقاري، والبدء في نشر اللوحات التعريفية داخل الحي وتجهيز مركز الاتصالات ومركز خدمة المستفيدين .

وأكدّ أن السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله هو امتداد لمرحلة الصكوك الإلكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية،

وأنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية.

وبين المفرج أنه سيتم إصدار "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًا كانت لتحل محل صكوك الملكية الحالية، تضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته

وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.