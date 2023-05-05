الأسهم_الأوروبية تصعد مدعومة بالرفع المحدود لـ #أسعار_الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بفضل الرفع المحدود لسعر الفائدة، الذي أقره البنك المركزي الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وقادت أسهم البنوك والطاقة المكاسب على المؤشر وارتفعت 1.2 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب، في حين تراجعت أسهم التعدين 0.2 بالمئة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في أصغر زيادة خلال دورة رفع الفائدة التي بدأت الصيف الماضي، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى 3.25 بالمئة، ولكنه أشار إلى أنه سيقدم على مزيد من التشديد في المستقبل.