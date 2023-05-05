السودان.. إطلاق نار كثيف في أنحاء #الخرطوم

تردد دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء العاصمة السودانية، الخرطوم، اليوم الجمعة، فيما قال مدنيون محاصرون: إن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يتجاهلان محنتهم.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار لمرات عدة، بدا أن الجانبين يتصارعان للسيطرة على أراض في العاصمة قبل المحادثات المقترحة، وحتى الآن، لم يبد قائدا الطرفين سوى القليل من الاستعداد علنا للتفاوض بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع القتال.

وتعرضت المصانع والبنوك والمتاجر للنهب أو التخريب في أنحاء الخرطوم وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وأفاد السكان بارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.