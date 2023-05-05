حلول رقمية وبوابات إلكترونية متكاملة في #جسر_الملك_فهد

بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تقديم خدمات الدفع الإلكترونية المقدمة عبر تطبيق «جسر»؛ لتوفير حلول رقمية عبر بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل، تمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في الجانبين بسهولة وسلاسة، دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.

ويأتي في مقدمة هذه الخدمات تقنية التعرف على المركبات من خلال رقم اللوحة «برق»، التي يتم التعرف من خلالها وبشكل تلقائي على لوحة المركبة والسماح بمرورها دون الحاجة إلى تدخل بشري ويتم تفعيلها عبر تطبيق «جسر» والدفع عبر المحفظة الرقمية، ما يسهم في سرعة العبور وسلاسة الإجراءات، وذلك تيسيرًا على المسافرين.

وشملت خدمات الدفع الإلكترونية خدمة تعريف الهوية بموجات الراديو «تسهيل»، بواسطة شرائح تعريف التردد اللاسلكي، وتوضع الشريحة على الزجاج الأمامي للمركبة وعند الصول للبوابة يتم تحديد المركبة تلقائيًا ومن ثم يسمح للمركبة بالعبور.

ويتيح التطبيق كذلك خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code «الرمز السريع»، الذي يتم شحنة عبر المحفظة الرقمية للمسافر المتكرر، إضافة إلى خدمة «يُسر» لعبور المرة الواحدة عبر تعبئة المحفظة الإلكترونية باستخدام الصفحة الرئيسة للتطبيق كزائر ودون الحاجة إلى التسجيل في التطبيق.

وأكدت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، حرصها في توفير بيئة محفزة للتقنيات الحديثة ومن بينها خدمات الدفع الإلكتروني، بهدف الاستفادة من التطورات التقنية في رفع كفاءة نظم المدفوعات بما يخدم المسافرين والعابرين ويسهل إجراءات العبور وسرعتها.