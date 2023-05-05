خسوف «شبه الظل القمري» في #سماء_المملكة مساء اليوم

تشهد سماء المملكة، مساء اليوم الجمعة، خسوف شبه الظل القمري، الذي تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و18 دقيقة وتبدأ عند غروب الشمس.

ويدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31، ويحدث خسوف القمر عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري، ما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر.

وقال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح: إنه عند غياب الشمس من اليوم الجمعة يحدث خسوف للقمر "شبه الظل" وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً تقريبًا وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة للعامة، إلا لمن يدقق النظر.

وأضاف: سيلاحظ الراصد اختلافًا بسيطًا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالي نصف ساعة قبل وبعد الذروة فقط يمكن رصده من قبل الهواة.

وأشار إلى أن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل والسبب في ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.

وأكمل: سيكون هناك تراجع طفيف في ضوء القمر، ولن يحتجب أي جزء من قرص القمر، وأثناء الخسوف شبه الظلي، سيرى مراقبوا السماء تعتيما طفيفا على سطح القمر ويحدث خسوف شبه الظل عند دخول القمر في منطقة قريبة من ظل الأرض تسمى "شبه الظل"، فلا يسقط ظل الأرض على القمر، ولا يحدث له خسوف حقيقي، إنما خفوت في إضاءته بحدود 10%.