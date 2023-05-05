لـ #الحجاج.. «#الصحة» تؤكد أهمية أخذ لقاحات «#الحمى_الشوكية» و «#الإنفلونزا_الموسمية»

شددت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ من الداخل بضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا.

وبينت أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي, مؤكدة أهمية أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، حيث أكدت ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.