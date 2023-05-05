سجدت في حفل الزفاف.. انفصال #حسن_شاكوش وزوجته: طردها من المنزل

ضجّة واسعة أثارها المغني الشعبي المصري حسن شاكوش وزوجته، بعد خلافات شديدة بينهما وصلت إلى الانفصال ثم إلى قسم الشرطة.

وحررت زوجة "شاكوش" محضرا في قسم الشرطة، تتهمه بطردها من المنزل، نتيجة خلافات بينهما، والاستيلاء على أموالها.

طلاق حسن شاكوش وزوجته

وأكدت وسائل إعلام محلية مصرية، أن الزوجة اتهمت حسن شاكوش بطردها منذ أيام خارج المنزل داخل منتجع سكني شهير.

واستولى المغني الشعبي على أموالها وسرق ذهبها وإيصال أمانة مؤخر الصداق، وعفش الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتهديدها بالطلاق، على حد قولها في البلاغ.

45 يوما مرت على زواج الثنائي الذي كان أسطوريا، وظهرت زوجة حسن شاكوش، ريم طارق وهي تسجد، فرحا بزواجهما.