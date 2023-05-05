مغادرة وفدي الجيش السوداني والدعم السريع إلى #السعودية لبدء المفاوضات

غادر وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى ⁧‫جدة‬⁩ وذلك لبدء المفاوضات بين الطرفين.

وقالت مصادر لقناة "الحدث" إن وفد قوات الدعم السريع المفاوض المتوجه إلى السعودية يمثله 3 ضباط، فيما يتكون وفد الجيش المفاوض المتوجه إلى المملكة من 3 ضباط وسفير.

وتحتضن المملكة مفاوضات الأطراف المتحاربة في السودان وذلك لخفض التوتر ووقف الاشتباكات العسكرية، المندلعة في البلاد منذ 3 أسابيع تقريبا.

وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، قد قال في تصريحات اليوم، إن وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري، أكد استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات لتجاوز الظروف الحالية في السودان.