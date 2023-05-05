الجيش_السوداني: #قوات_الدعم_السريع احتلت مقر الملحقية العسكرية للسفارة #السعودية

قال الجيش السوداني، إن قوات الدعم السريع واصلت القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية.

وأضاف في تصريحات اليوم، أن قوات الدعم واصلت التعديات على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن ١٧ عربة مسلحة.

وأوضح أن سفارة جمهورية تشاد أبلغت بتعرض مجموعة من المتمردين لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.