أخبار الرياضة

خطأ غريب.. #أوراوا يتقدم على #الهلال في نهائي #دوري_أبطال_آسيا

6 مايو 2023 · < 1 minute

خطف فريق أوراوا هدف التقدم أمام الهلال بعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني.