الصحف البريطانية عن تتويج #الملك_تشارلز: «حلم عمره 74 عاماً»

ركزت الصحف البريطانية في أعدادها الصادرة اليوم على تفاصيل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي بدأت مراسمه قببل قليل.

ووصفت «التايمز» الملك تشارلز بأن روحه المعنوية مرتفعة، ونشرت صورة له أثناء لقائه بحشد من مهنئيه بالتتويج، خلال إحدى جولاته في وسط لندن، أمس الجمعة، مضيفة: «الملك الجديد سيحقق أخيرًا حلمه بتتويجه اليوم بعد 74 عامًا من تهيئته لهذه اللحظة».

وتابعت: «على الرغم من أن حفل تتويجه سيكون أقل فخامة من تتويج الملكة إليزابيث؛ إلا أنه سيظل أكبر احتفالية عسكرية منذ جنازة السير ونستون تشرشل في عام 1969».

وتصدرت صحيفة «ديلي ميرور»، صورة كبيرة للتاج الذي سيرتديه الملك عند التتويج، وقالت تعليقًا عليه: «تشارلز سيتحمل ثقل التاريخ، وآمال أمة».

وأشارت إلى وجود حالة من الجدل حول حضور الأمير هاري وزوجته ميغان حفل تتويج الملك.

ونشرت «ديلي ميل» صورة للملك تشارلز في شبابه حينما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، بجانبه عنوان «يومه المصيري»، لإظهار أنه كان ينتظر هذا اليوم لفترة طويلة.

واستخدمت الصحيفة صورة للملك تشارلز الثالث يعود تاريخها إلى 1969 عند تنصيبه أميرًا لويلز.

وظهر تاجا الملك تشارلز والملكة كاميلا على غلاف صحيفة «الصن»، بينما يستعد العالم لمشاهدة أول تتويج منذ 70 عامًا. وقدمت الصحيفة تفاصيل حول المكان الذي سيجلس فيه بعض أفراد العائلة المالكة في كنيسة «وستمنستر آبي» خلال مراسم التتويج.

وتصدر صحيفة «آي نيوز»، استطلاع للرأي يتساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال تدعم النظام الملكي.

وتقول الصحيفة إن «52 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ما زالوا يؤيدون العائلة المالكة، في حين وصف 23 في المئة أنفسهم بأنهم جمهوريون».

وتصدرت صورة للملك وهو يحيي عدداً من المواطنين خلال جولة في لندن، صحيفة «ديلي تلغراف»، التي قالت إن عهد التتويج سينص على أن «الملك يعتلي العرش لا لكي يُخدم بل لخدمة الشعب».