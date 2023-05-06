عمرها 250 عاماً.. قصة #المركبة_الذهبية التي نقلت #الملك_تشارلز إلى مراسم التتويج

استخدم تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا «المركبة الذهبية»، للانتقال من قصر «باكنغهام» إلى كنيسة «وستمنستر آبي»، حيث أقيمت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا.

و«المركبة الذهبية» هي عربة تم استخدامها في جميع مناسبات التتويج منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وتمت صناعتها عام 1762 بتكلفة كبيرة، من أجل يوبيل الملكة البلاتيني.

ويبلغ وزن هذه العربة، البالغة من العمر 250 عاماً، 4 أطنان، وهي منحوتة بشكل مزخرف ومذهبة بطريقة فاخرة، وتذكر بالثروات والمجد الذي طال أمده، وبهيمنة بريطانيا على قارات ومحيطات.

وركبت الملكة إليزابيث الثانية هذه العربة لحضور حفل زفافها، وخلال تتويجها، وحضور عشرات المراسم الافتتاحية الرسمية للبرلمان، ومواكب اليوبيل الفضي والذهبي.