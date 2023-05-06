مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.. ضبط أكثر من 1.2 مليون قرص من #الإمفيتامين المخدر في #الرياض

قال المتحدث الرسمي للأمن العام، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد نشاط إجرامي لاستقبال وترويج المخدرات، داخل استراحة في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض.

وأوضح أنه تمت مداهمة الاستراحة والقبض على (7) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومواطنان، بحوزتهم (1,266,000) قرص من مادة «الإمفيتامين» المخدر، مخبأة باحترافية داخل ألواح زجاجية.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.