مطارات_جدة تعلن جاهزيتها لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الراغبة في تقديم خدمة «مسافر بلا حقيبة»

أعلنت شركة مطارات جدة عن جاهزيتها لتوقيع اتفاقيات إطارية مع جميع الشركات الراغبة في تقديم خدمة «مسافر بلا حقيبة»، ولديها القدرة والكفاءة التشغيلية لتلبية جميع المتطلبات التشريعية والتشغيلية اللازمة.

وذكرت الشركة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه على جميع الشركات الراغبة في تقديم هذا الخدمة، ولديها القدرة والكفاءة التشغيلية لتلبية جميع المتطلبات التشريعية والتشغيلية المرفقة، أن ترسل رغباتها لإبرام اتفاقيات إطارية مع «مطارات جدة» إلى عنوان البريد التالي: «[email protected]».

واعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «مطارات» القابضة عدداً من المتطلبات التشريعية والتشغيلية لتقديم الخدمة، يمكن الإطلاع عليها بالدخول إلى هذا الرابط الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1cwlyqza6-f9X9ngd96h7nvj2a5zScEMG/view