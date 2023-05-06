مكتشف الشعراء.. وفاة الإعلامي #ناصر_السكران 

توفي الإعلامي ناصر بن حمد السكران "أبو حمد"، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وعُرف الإعلامي الراحل بتقديمه لبرنامج "الأدب الشعبي"، في إذاعة الرياض والقناة التلفزيونية السعودية.

واستضاف "السكران" وحاور، على مدى سنوات طويلة، عدداً كبيراً من أبرز شعراء الأدب الشعبي في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، عبر البرامج التي كان يُعِدها ويقدّمها في إذاعة الرياض، وعلى القناة الأولى السعودية.

ويرجع الإعلامي الكبير الراحل الفضل في اكتشاف عدد كبير من شعراء الأدب الشعبي في مختلف مناطق المملكة، عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم قصائدهم الشعرية.