القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة في المنطقة الشرقية

واصلت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية جهودها لمكافحة المخدرات، الآفة التي تدمر شباب الوطن.

وألقت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة.

وبدأت المملكة حربا جديدة ضد تجارة المخدرات، وأكد تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر في عام 2019، وجود 269 مليون شخص يتعاطون المخدرات حول العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، تعاطي المخدرات مسؤول عن وفاة 500 ألف شخص كل عام.