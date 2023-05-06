نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يشارك في مراسم تتويج #الملك_تشارلز

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك اليوم السبت 16 شوال 1444هـ الموافق 6 مايو 2023م، في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وحضر الأمير إلى جانب رؤساء الوفود، ورافقه الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.