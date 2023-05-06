حفل تتويج #تشارلز.. تاج كاميلا “المستعمل” يخطف الأنظار

توّج الملك تشارلز الثالث وكاميلا، قرينة الملك، رسمياً ملكاً وملكة خلال حفل تتويج، السبت، في بريطانيا، وهو أول تتويج هناك منذ والدة تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، في عام 1953.

واصطفت حشود ضخمة في طريق أفراد العائلة المالكة من وإلى الحفل على مدار ساعات.

بدأ تشارلز وكاميلا موكبهما نحو التتويج من قصر باكنغهام عبر وسط لندن في عربة ذهبية تقودها 8 خيول.

وتوجت "كاميلا" بارتداء تاج الملكة ماري، الذي نقل من برج لندن لإجراء تعديل على حجمه، وخطفت صور التاج الأنظار.

وفي خطوة تهدف إلى تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أعيد ترصيع التاج بأحجار الماس من مجموعة مجوهراتها الشخصية، معروفة باسم كولينان 3 و 4 و5.