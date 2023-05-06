الداخلية: تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ .

وقالت الوزارة إنه على المواطنين المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة وتسليمها أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة.

ويمكن حجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر قبل نهاية المهلة.

كما يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)

وكشفت عن العقوبات الموقعة على حائزي الأسلحة غير المرخصة حيث اشتمل نظام الأسلحة والذخائر على غرامات مالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.