دراسة مفزعة عن مخدر الشبو في #جدة.. وصحفي: أجهزة استخباراتية وراء ترويج المخدرات داخل #المملكة

تحدث الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحمن القحطاني، عن الحملة الحالية على المخدرات غير المسبوقة.

وقال في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن ترويج المخدرات داخل المملكة تقف خلفه أجهزة استخباراتية لدول لا تريد التطور والخير للسعودية.

وأكد أن البرامج الوقائية والتوعوية لدينا هي أكبر تحدي في مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن الطلب سوف يزيد على الخدمات العلاجية والتأهيلية تزامناً مع الحملة ضد المخدرات؛ لذا نحتاج لتطويرها.

وتابع: "هناك دراسة كشفت عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب (الشبو) بنسبة 500% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2018 في مدينة جدة".