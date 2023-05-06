البحرين ترحب بمباحثات وقف العمليات العسكرية في #السودان بوساطة سعودية أمريكية

رحبت مملكة البحرين بمباحثات وقف العمليات العسكرية في جمهورية السودان بوساطة سعودية أمريكية.

وعبرت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات الأولية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة للتوصل إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع، بوساطة خيّرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، ودعم وتأييد من مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية ممثلة في بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.