قطر ترحب ببدء المحادثات بين #الجيش_السوداني والدعم السريع في #جدة

رحّبت دولة قطر بالبيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- اليوم، عن تطلّع قطر إلى أن تمهد هذه الخطوة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة، تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولاً لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.