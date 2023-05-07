فيديو.. استشاري باطنية يكشف عن 5 أضرار لتناول #الأطعمة_الدهنية

كشف استشاري الباطنية والجهاز الهضمي، الدكتور عبدالله الذيابي، عن أضرار تناول الأطعمة الدهنية على الجهاز الهضمي.
وقال "الذيابي"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن خطورة تناول الأطعمة الدهنية تتمثل في الآتي:
- تبقى في المعدة مدة أطول
- تزيد خطر الإصابة بارتجاع المريء والشعور بالتخمة
- وحصوات المرارة
- التهاب البنكرياس الحاد
- تزيد خطر الإصابة بأمراض القولون
الأطعمة الدهنية و الجهاز الهضمي #سنابات_الدكتور_الذيابي pic.twitter.com/2T3sLejMSa
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) May 6, 2023