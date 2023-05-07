فيديو.. استشاري باطنية يكشف عن 5 أضرار لتناول #الأطعمة_الدهنية

كشف استشاري الباطنية والجهاز الهضمي، الدكتور عبدالله الذيابي، عن أضرار تناول الأطعمة الدهنية على الجهاز الهضمي.

وقال "الذيابي"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن خطورة تناول الأطعمة الدهنية تتمثل في الآتي: