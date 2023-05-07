“#حساب_المواطن”: الدعم الإضافي مستمر حتى هذا الشهر من العام الجاري #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن"، عن الشهر الذي سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وأكد في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر حساب "خدمة المستفيدين"، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023 .

وأضاف :" يأتي هذا التوجيه امتداداً للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022 ، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل".

وكان أحد المغردين قد وجه تساؤلا قال فيه : " دعم حساب المواطن الإضافي مستمر لشهر مايو".