حار نهارا .. “#الحصيني” يكشف عن توقعاته لطقس #المملكة خلال الساعات المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"؛ إنه حسب النماذج العددية للطقس متوقع اليوم الأحد 17 شوال 1444هـ، أجواء من تميل للحرارة إلى حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة عدا المرتفعات الجبلية معتدلة.

وأشار إلى هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء "متفرقة" من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن تمتد لشمال شرق الباحة و جنوب غرب القويعية.

وتابع: رياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من القطاعات الغربية والوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة، والتغيير وارد لأنها توقعات.