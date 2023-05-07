بعد هجوم “الكرملين”.. أوكرانيا تطلق طائرات مسيرة تجاه جزيرة “القرم” 

ذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن انفجارات وقعت صباح اليوم الأحد في عدة أماكن بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقالت قناة على تيليجرام لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.

وأمس السبت تم إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في حدث نادر في وقت تقول القوات الاوكرانية إنها تستعد لشن هجوم وشيك.

الجدير بالذكر، أنه قبل 4 أيام أعلنت الرئاسة الروسية عن أن أوكرانيا حاولت استهداف مبنى الكرملين بطائرتين مسيرتين، بهدف اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.