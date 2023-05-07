اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 1445 هـ #عاجل

تبدأ وزارة التعليم، اليوم في فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، أن التسجيل سيستمر حتى 28 شوال، عن طريق رابط خدمة التسجيل الإلكتروني، الذي سيتم إرساله على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

وأبانت أن مدارس تحفيظ القرآن عبر نظام "نور" سوف تفتح أبواب التسجيل في الفترة من 22 ذي القعدة وحتى 4 ذي الحجة، أما بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني فيكون التسجيل في 22 ذي القعدة.

وأكدت أن الخدمة الإلكترونية الجديدة، ستسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت أن الخدمة تهدف إلى تطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً تحقيقاً لرغباتهم.