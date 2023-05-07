تنتج 3 ملايين كجم كل موسم.. إزهار ما يزيد على 80 ألف شجرة رمان في #تبوك

بدأت أكثر من 80 ألف شجرة رمان بمنطقة تبوك في الإزهار، من مختلف أصناف: «الإندرفل» و«الريد إنجل» و«العكا» و«المنفلوطي»، ويتنبأ المزارعون في المنطقة بجني مايقارب 3 ملايين كجم من الرمان في كل موسم، وتزويد الأسواق المحلية بها.

وتقوم زراعة الرمان على أخذ قطع من الشجر «شتلة» لا يقل طولها عن 30 سنتمتراً، ثم غرسها في تربة زراعية بمواصفات ومكونات محددة، وتستمر فترة تصل لسنتين وأكثر قبل نقلها إلى المزرعة، وتتم طريقة «الترقيد» من خلال دفن أحد غصون الشجرة لفترة من الزمن دون قطعه حتى تنبت جذوره ثم يتم نقله.

أما زراعته بواسطة البذور فهي طريقة غير تجارية ونادرة الاستخدام، ويفضل زراعة أشجار الرمان في فصل الربيع أو أوائل الخريف، فيما تكون ذروة إنتاج الرمان من عمر 15 إلى 20 سنة ويصل عمرها لـ 50 سنة وأكثر.

ويعمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة تبوك على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم حول طريقة الزراعة والري المناسبة لاستزراع الرمان، وكيفية تسميده، إضافة إلى العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لاستزراع مختلف المحاصيل الزراعية، كمحصلة ريادية لإنتاج أكثر من 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار.