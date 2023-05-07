وصول طائرة سعودية إلى #جدة وعلى متنها 90 من رعايا الدول في #السودان

وصلت طائرة سعودية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة، قادمة من السودان، وعلى متنها 90 من رعايا الدول المختلفة.

وكشف مراسل قناة «الإخبارية» إن الرعايا العائدين على متن الطائرة من جنسيات مختلفة، أبرزها الإندونيسية والباكستانية والبنغلاديشية.

وأضاف أنه كان في استقبال العائدين قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية، ومجموعة من الضباط، إلى جانب القناصل المعتمدين لهذه الدول في المملكة.

وأفاد بأن مدة إجراءات دخول رعايا الدول إلى المملكة بعد وصول طائرة الإجلاء، لم تتعدى 5 دقائق فقط، وسط رعاية متكاملة.