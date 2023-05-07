«#الصحة» تحدد طرق الوقاية من سرطان الجلد

قالت وزارة الصحة: إنه يمكن الوقاية من معظم سرطانات الجلد، عبر عدد من الخطوات، أبرزها تجنب التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال منتصف النهار، وتعديل جدول الأنشطة التي تكون خارج المنزل، لأوقات أخرى من اليوم.

وأكدت أهمية الحرص على الجلوس في الظل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال منتصف النهار، وفي أوقات الذروة.

وأشارت إلى أهمية اختيار واق لأشعة الشمس، يحتوي على عامل الحماية من الشمس، بما لايقل عن SPF 15، وادهن به المناطق المكشوفة من البشرة.

ونصحت بتجنب مفارش وأسرة تسمير البشرة، لأنها تسمح بانبعاث الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وتعرض لسرطان الجلد.