شخص يستولي على سيارة في وضع التشغيل ويتسبب في سقوط امرأة وطفلين منها أثناء هروبه في #مكة #عاجل

مكة المكرمة - الوئام - ناصر السلمي

ألقت أجهزة الأمن في مكة المكرمة، القبض على شاب استولى على سيارة، وتسبب في إصابة زوجة قائدها وطفليه، بعد محاولته الفرار بها.

في التفاصيل، شهد حي «بطحاء قريش» في مكة المكرمة الحادثة البشعة، الثلاثاء الماضي، حيث استولى شخص على سيارة مواطن آخر كانت قيد التشغيل وبداخلها زوجته وإثنين من أطفالهما، وخلال محاولته الفرار ألقت الزوجة والأطفال بنفسهم من السيارة، ما تسبب في إصابتهم بجروح بالغة من الدرجة الأولى والثانية وكسور، واستدعى ذلك دخولهم مستشفى «النور» التخصصي في مكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وكان الزوج والزوجة وأطفالهما الإثنين في السيارة عائدين للمنزل، وقبل الوصول توقف الزوج بجانب محل تجاري لشراء بعض المستلزمات، وترك زوجته وأبنائه داخل السيارة التي كانت قيد التشغيل، لتفاجئ الزوجة بعدها بدخول أحد الأشخاص إلى المركبة ومحاولته سرقتها، الأمر الذي دفع الزوجة لفتح باب المركبة وإلقاء نفسها وطفلها الذي تحمله بيدها، ومحاولة إنقاذ طفلها الآخر، ولكن دون جدوى.

قاد الجاني المركبة بسرعة فائقة، الأمر الذي أدى إلى إصابة الزوجة بجروح بالغة، إثر سحبها على الأسفلت قرابة النصف كيلو، بعد تعلق «العباءة» بالباب الأمامي للمركبة، وبيدها طفلها الذي أصيب بكسر في الذراع بعد دهسه، مع إصابة الطفل الآخر نتيجة سقوطه المتعمد من قبل الجاني الذي استطاع الهروب.

هذا وقد تم نقل الزوجة وطفليها فورًا لمستشفى «النور» التخصصي، وإبلاغ الجهات الأمنية وقت حدوث الحادثة، وتمت الاستجابة السريعهة للواقعة، وباشرت الدوريات الأمنية الحادثة الساعة الثامنة مساءً، وتم القبض على الجاني خلال 3 ساعات.