مدير #الأمن_العام يدشن فعاليات #أسبوع_المرور_العربي والمعرض المصاحب في #الرياض

دشّن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي لعام 2023، تحت شعار: «قواعد المرور سلوك حضاري»، والمعرض المصاحب له، بحضور وفود من أجهزة المرور العرب، وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وشدد مدير الأمن على أهمية توحيد الجهود لتعزيز السلامة المرورية داخل المدن وخارجها، حيث تعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، لما يمثله السلوك الإيجابي لمستخدمي الطرق وقائدي المركبات من حفظ للأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين، واستثمار التقنية في إدارة حركة السير وتصحيح السلوكيات الخاطئة.