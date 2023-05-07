اتفاق على إطلاق سياسة صناعية سعودية إيطالية مشتركة

اختتم وفد قطاع الأعمال السعودي، ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي الإيطالي برئاسة كامل المنجد، زيارته إلى جمهورية إيطاليا، التي بحث خلالها مع المسؤولين والجهات الحكومية والخاصة الإيطالية، سبل رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

والتقى الوفد بالعاصمة روما، أعضاء البرلمان الإيطالي، واستعرض التطورات الاقتصادية وبيئة الأعمال في السعودية، ومشاريع رؤية المملكة 2030.

كما نظم بالتعاون مع اتحاد الأعمال الإيطالي ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي، ومجلس الأعمال المشترك، بمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارتي الصناعة والاستثمار، وبرنامج جودة الحياة، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

وجرى تأكيد ضرورة إطلاق سياسة صناعية سعودية إيطالية مشتركة، وتمكين الشركات الإيطالية من الدخول للسوق السعودية.

كما التقى أعضاء الوفد بوزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو ، وبحثوا معه زيادة الاستثمارات السعودية في إيطاليا، وتعزيز التعاون في مجال الصادرات والمنتجات الإيطالية.

وبالتعاون مع مؤسسة "البيت الأوروبي - أمبروسيتي"، تم تنظيم ندوة حول البيئة الاقتصادية في إيطاليا، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك أعضاء الوفد بمدينة ميلان الإيطالية في منتدى الأعمال السعودي الإيطالي، بحضور 300 من أصحاب الأعمال وممثلي الجهات الحكومية من البلدين، فضلاً عن عقد ورش عمل متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة والسياحة والعقار والبنية التحتية والمقاولات والرعاية الصحية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا يقدر بنحو 30 مليار ريال، في حين تعمل حوالي 160 شركة إيطالية في العديد من المشاريع الضخمة بالمملكة.