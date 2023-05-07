بعد إعادتها لـ #الجامعة_العربية.. #سوريا: المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا فاعلًا

دعت سوريا، الدول العربية، اليوم الأحد، لإظهار "الاحترام المتبادل"، وذلك بعدما صوتت الجامعة العربية على إعادة سوريا إلى عضويتها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الحرب الأهلية السورية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا، يستند على الحوار والاحترام المتبادل".

وأكدت أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية.