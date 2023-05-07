بـ 129 مليون ريال.. توقيع عقود مشروع تصريف مياه الأمطار بحي البساتين في #جدة

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع حلول لتصريف مياه الأمطار بحي البساتين في جدة، الذي تجاوزت تكلفته الإجمالية 129 مليون ريال، وتصل مدة تنفيذه لـ30 شهرًا.

وقال وكيل أمين محافظة جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار، غسان بن عبدالله الزهراني، إن المشروع يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية، وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح "الزهراني" أن حلول الأمطار في حي البساتين ستغطي مساحة إجمالية تصل لـ 7.3 كم2، وتتضمن تركيب أنابيب بطول 30 كم ، و366 مصيدة ، و188 منهلًا.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ 9 مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية, ضمن المراحل الثانية والثالثة والرابعة، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و464 مليونًا و304 آلاف ريال.

وتشمل هذه المشروعات: "مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع طيبة - مشروع الهدى والأجاويد – مشروع طريق الملك فيصل – مشروع المحمدية – مشروع الفردوس".