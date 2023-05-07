اجتماع اقتصادي موسع بين الإمارات وإيران في طهران

عقد مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني، اليوم الأحد، الاجتماع الأول له في طهران.

وترأس الجانب الإماراتي عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فيما ترأس الجانب الإيراني الدكتور مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية للشؤون للدبلوماسية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال من الطرفين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قال المزروعي إن الإمارات واثقة من أن مجلس الأعمال سيكون بمثابة منصة حيوية لزيادة تعزيز الشراكات بين قطاعي الأعمال في الإمارات وإيران.

كما أكد المزروعي أن إطلاق مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني "يجسّد الحرص المشترك من الجانبين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين والارتقاء به إلى آفاق أرحب، وبالطبع سيساهم في فتح مجالات أوسع أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيراني".

وشهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية نقلة نوعية وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات