السعودية والأمم المتحدة تبحثان مبادرات الحد من التغير المناخي

بحثت المملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة، اليوم الأحد، مبادرات الحد من التغير المناخي.

واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 السيد تشابا كيروشي.

وبحث الجانبان الأوضاع بالمنطقة والجهود المبذولة حيالها، كما تم مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.