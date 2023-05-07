مصوّر #المجندة_السعودية والطفل يتحدث: “الانتشار والصدى توفيق من الله”

روى المصور نزار معتوق حكاية الصورة الشهيرة للمجندة السعودية التي تحمل طفلا بعد الإجلاء من السودان.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية": "الصورة كانت أثناء تغطية إحدى سفن الإجلاء القادمة من السودان، كل لقطة أخذتها لها زاوية مختلفة".

وأضاف: "لفتت نظري المجندة السعودي، واستهوتني اللقطة، وربك وفقنا.. نحمد الله على ذلك، واستشعرت هذه اللقطة غير عادية". وتابع: "الانتشار والصدى توفيق من الله".

وعن أشهر صوره: "قال لي 23 سنة في التصوير ومن أهم صوري صورة المجندة وصورة أخرى التقطها في يوم التأسيس".