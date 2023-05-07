أرسنال يرفض الاستسلام ويهزم #نيوكاسل_يونايتد في #الدوري_الإنجليزي

انتزع فريق أرسنال فوزًا مهمًا من نيوكاسل بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في مساء اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك، في إطار مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي

ونجح الجانرز في إحراز أول الأهداف عن طريق مارتن أوديجار في الدقيقة 14 من ومن الشوط الأول، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

وفي الدقيقة 71 سجل فابيان شاير هدف بالخطأ في مرماه لصالح أرسنال، ليعزز من تقدم الجانرز

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 81 نقطة من 34 مباراة لعبها، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 82 نقطة.

بينما ظل نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.