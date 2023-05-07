متخصص في الذكاء الاصطناعي: “شات جي بي تي” يهدد أصحاب هذه الوظائف

أكد الدكتور إبراهيم المسلّم، الباحث والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، إن "شات جي بي تي" يعد الحلم الذي كنا نحلم أن نصل إليه، مشيرا إلى أن البرمجة من أقوى الأشياء التي يقوم بها.

وقال المسلّم في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن "شات جي بي تي" يمكن أن يكتب قصيدة شعر، مؤكدا أن المعلومات التي يوفرها صحيحة لكنها ليست دقيقة.

وأضاف المتخصص في الذكاء الاصطناعي، أن "شات جي بي تي" يهدد الوظائف الصحفية، قائلا: ("شات جي بي تي" يهدد الوظائف التي تعتمد على المهارات اللغوية والكتابة والتحرير والتأليف).