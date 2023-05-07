رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض يجيب على سؤال “هل يمكن التنبؤ بالزلازل؟”

تحدث الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عن تغير جغرافيا الأرض وخرائط العالم، مؤكدا أنه مستحيل التنبؤ بوقت حدوث الزلزال.

وأضاف في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "الأمور الطبيعية الظاهرة يمكن رصدها كخسوف القمر وكسوف الشمس، لكن الظواهر تحت الأرض صعب قياسها".

وتابع: "أي شخص يتنبأ بحدوث زلزال في أي منطقة هو غير صادق، وأمر عبثي لا يمكن قياسه علميا"، موضحا أن هناك معايير لا بد من مراعاتها مثلا "من هنا إلى باطن الأرض هناك أكثر من 6 آلاف كيلومتر وتتعدد الطبقات وتختلف درجات الحرارة بالإضافة إلى تغيرات الضغط والجاذبية".