البرلمان_العربي: نرحب بقرار استئناف مشاركة وفود #سوريا في اجتماعات #الجامعة_العربية

رحب البرلمان العربي، بقرار وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها.

وقال البرلمان العربي، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد تطوراً إيجابياً وخطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي - العربي لحل الأزمة السورية.

ودعا البرلمان العربي، سوريا إلى البناء على هذه الخطوة المهمة والتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان، وتفعيل الدور العربي القيادي في حل الأزمة السورية.