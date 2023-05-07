لجنة_الاحتراف تعلن دخول لائحة الوكلاء من الفيفا حيز التنفيذ مطلع أكتوبر

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم أن لائحة وكيل كرة القدم الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، ستدخل حيز التنفيذ محليًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

ودعت اللجنة في تعميم إلى الوسطاء المعتمدين الراغبين في العمل كوكلاء معتمدين، إلى التسجيل في الاختبار عبر منصة فيفا الخاصة بالوكلاء والتي يتاح التسجيل فيها حتى 31 يوليو المقبل، على أن يعقد الاختبار يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأفادت اللجنة أنه اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل لن يتم السماح إلا للوكلاء المعتمدين لدى فيفا بالاشتراك في العمليات وتقديم خدمات وكلاء كرة القدم.