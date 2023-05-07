أمين #التعاون_الإسلامي يشيد بمبادرة #المملكة بتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوداني

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمبادرة المملكة بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لصالح الشعب السوداني.

وأعرب الأمين العام عن شكره للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة والدعم السخي، الذي يأتي في إطار سياسية المملكة الثابتة والراسخة في تعزيز التضامن الإسلامي ومناصرة الشعوب الإسلامية، خاصة في وقت الأزمات.

وجدد الأمين العام للمنظمة دعوته المانحين والشركاء الدوليين إلى سرعة توفير توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان، ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.