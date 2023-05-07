السودان.. ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الاشتباكات لـ481 وإصابة 2564

كشفت نقابة الأطباء في السودان، عن حصيلة ضحايا الاشتباكات العسكرية الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال النقابة في تصريحات اليوم الأحد، إن عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات ارتفع إلى 481 شخصا، إضافة إلى إصابة نحو 2564 مواطنا.

وأضافت: “ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثاني والعشرين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا، إذ يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد”.

وتابعت: “ما زالت جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة في مدينة الجنينة، واستطعنا حصر 100 وفاة منذ الـ24 من أبريل، ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات حتى الآن”.