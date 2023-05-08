وفاة الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام #المسجد_النبوي سابقاً 

توفي صباح اليوم الإثنين الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف سابقا، وإمام مسجد قباء سابقا.

وستقام صلاة الجنازة مساء اليوم عقب صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف.

وكان الشيخ "القارئ" قد أُدخل المستشفى جراء وعكة صحية ألمت به في شهر جمادى الماضي.