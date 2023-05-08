وفاة الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام #المسجد_النبوي سابقاً 

توفي صباح اليوم الإثنين الشيخ محمد خليل القارئ، إمام المسجد النبوي الشريف سابقا، وإمام مسجد قباء سابقا.
وستقام صلاة الجنازة مساء اليوم عقب صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف.
وكان الشيخ "القارئ" قد أُدخل المستشفى جراء وعكة صحية ألمت به في شهر جمادى الماضي.
انتقل إلى رحمة الله الشيخ #محمد_خليل_القارئ إمام المسجد النبوي سابقاً صباح هذا اليوم 18 شوال 1444هـ
توفي عند الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ
وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.https://t.co/7fYa5T4H1P pic.twitter.com/j1i7AJlD8x
— قناةُ الحرمين (@Hara_Main) May 8, 2023